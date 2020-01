Rio Acre apresenta vazante em Rio Branco e alivia tensão das autoridades

A Defesa Civil do Acre divulgou no início deste sábado (11) os números do nível do rio Acre. Segundo o órgão, o manancial apresentou vazante e baixou 9 centímetros em Rio Branco. Na medição das 6h deste sábado o rio estava com 14,38 metros.

Os sinais de vazante, diminui o clima de tensão das autoridades quanto a necessidade de retiradas das famílias desabrigadas.

Os bairros que foram atingidos pela cheia em Rio Branco são o Ayrton Senna e o tradicional bairro da Base, ambos no centro de Rio Branco. No interior do Acre, O manancial segue baixando também, em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá marca 11,80 cm.