Rio Branco anuncia a contratação do goleiro Bruno ex-Flamengo

O goleiro Bruno ex-Flamengo é a nova contratação do Rio Branco para o restante da temporada.

O anúncio foi feito pelo presidente do Clube Neto Alencar na noite de domingo, 26.

Bruno, que estavam sem clube, deve chegar ao estado na próxima sexta-feira, 31. Mas a apresentação à torcida não ocorrerá nos próximos dias por conta da pandemia de covid-19.

O ex-goleiro do Flamengo chega como principal reforço do Estrelão para a sequência do estadual e, também as disputas da Copa Verde e série D do Campeonato Brasileiro.

Foto: Reprodução

A CARREIRA DE BRUNO – Em dos melhores momentos de sua carreira o goleiro Bruno que atuava pelo Flamengo, acabou preso em 2010 pelo envolvimento na morte e Eliza Samudio.

A modelo tinha um filho com o goleiro. Por ser o mandante do crime Bruno foi condenado a 23 e 3 meses de prisão.

Em Fevereiro de 2017 Bruno deixou a cadeia. O atleta chegou a atuar pelo Boa Esporte de Minas Gerais, onde fez quatro partidas, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal teve que retornar para a cadeia.

Nos últimos anos encontrou dificuldades para seguir a profissão. Bruno chegou a ser anunciado por alguns clubes, mas devido à pressão da torcida, por conta do crime, ele não chegou a assinar contrato.