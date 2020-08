Rio Branco começa a Receber Iluminação Pública de Led Na Próxima semana

Martelo batido, na próxima semana, Rio Branco começa a receber a iluminação pública de Led. Os bairros Cadeia Velha e 6 de agosto serão os primeiros beneficiados.

Cento e oitenta dias, esse é o prazo para que a capital do Acre se torne a primeira do país com a iluminação pública 100% em LED. Nesta quinta-feira, estiveram reunidos membros do Consórcio Ilumina Rio Branco, vencedor do processo licitatório para a modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e eficiência da infraestrutura do Parque de Iluminação Pública da cidade, para ultimar os preparativos, para o início do trabalho de troca da iluminação.

Mais de R$ 33,5 milhões serão investidos na ação que vai proporcionar melhorias na qualidade de vida da população. São aproximadamente 38 mil pontos, em todos os bairros e ruas de Rio Branco, que vão receber a iluminação em LED.

Atualmente o gasto anual com a iluminação pública em Rio Branco é de R$ 19,4 milhões, com a substituição, a estimativa é de que seja gerada uma economia mensal de R$ 550 mil aos cofres públicos. O serviço está programado, para começar na próxima semana, os bairros cadeia velha e seis de agosto serão os primeiros beneficiados, segundo informações do presidente do conselho de consumidores de energia elétrica, Ivan de Carvalho.

