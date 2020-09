Rio Branco sobe a nota no IDEB e mostra qualidade no ensino das escolas públicas

Foi divulgado pelo governo federal as notas para o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) principal avaliador da qualidade de ensino das escolas públicas. O município de Rio Branco que já estava acima da meta estabelecida em 2017, conseguiu subir em 2019 de 6.5 para 6.7.

Escola é vida, é assim que a secretaria municipal de educação trata o ensino em Rio Branco, e o resultado, não poderia ser outro, acréscimo na nota do IDEB. O acréscimo na nota é visto como vitória para os trabalhadores da educação do município, já que normalmente é difícil conseguir manter a mesma nota. A meta nacional estabelecida para as escolas do ensino fundamental era de 5.2, o IDEB é atualizado a cada dois anos. Em 2017 Rio Branco conseguiu 6.5 e em 2019 aumentou para 6.7.

A nota de 6.7 é a segunda maior de todo o país entre as capitais, perdendo apenas para Teresina, que teve a nota 7.4. Para a secretária municipal de educação Vômea Araújo, é resultado de muito trabalho de toda equipe.

A prefeita Socorro Neri, classificou como excelente, a nota 6.7 obtida pela secretaria municipal de educação. Segundo ela, só consegue êxito com empenho de todos.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento