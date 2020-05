Rodízio Na Capital Acreana Reduz Trânsito e Não Altera Transporte Público.

Foto: Reprodução

Os primeiros dias de rodízio na Cidade de Rio Branco foram considerados tranquilos. O objetivo é reduzir o número de pessoas e veículos em circulação no centro da capital acreana. O Decreto Municipal nº 316, de 14 de maio de 2020, estabelece o regime excepcional e temporário de restrição à circulação de veículos na cidade. Nesta terça-feira, apenas carros com placas com final ímpar estavam autorizados a circular sem serem incomodados pela fiscalização. Com o decreto em vigor e com validade até o dia 31 deste mês, o que se esperava era superlotação no transporte público, mas isso não aconteceu.

Por causa da paralização dos motoristas de ônibus, muitos usuários dos transportes coletivos foram prejudicados.

Reportagem: Demóstenes Nascimento / Jessé Moreno