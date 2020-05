Santa Juliana inaugura leitos de UTI sem atendimento pelo SUS; entrada é de R$ 30 mil

O Hospital Santa Juliana anunciou nesta sexta-feira, 22, o aumento nos seus leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). São 10 novos leitos exclusivos para pacientes acometidos de Covid-19.

No entanto, esses leitos não vão ajudar a desafogar o pronto-socorro e o INTO, onde estão internados os pacientes com a doença atendidos pelo sistema público de saúde.

É que essas UTIs não estão conveniadas com o governo e não vão atender aos pacientes do SUS. O hospital informou que os leitos são destinados apenas a convênios e atendimento particulares.

Mas, se você precisar ou um familiar de um atendimento de UTI ou mesmo de enfermaria para o tratamento da Covid-19, quanto custa?

O ac24horas ligou para o hospital em busca de valores. Em caso de necessidade, torça para que haja vaga na rede pública ou agradeça por ter boas condições financeiras já que o preço é salgado.

O Hospital Santa Juliana informou que em caso de UTI é necessário um depósito inicial de 30 mil reais. Já nos casos de internação em leitos que não são de UTI, o depósito é de R$ 15 mil.

Mesmo com o alto custo, o atendimento do Santa Juliana informou que todos os apartamentos destinados para Covid-19 estão ocupados e não há vagas para internações comuns, que não sejam de tratamento intensivo.