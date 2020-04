Saúde monitora mais de 100 pessoas com suspeita da Covid-19 em Cruzeiro do Sul

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta segunda-feira, dia 20, que subiu para 101 o número de pessoas monitoradas em Cruzeiro do Sul, após terem contato direto ou indireto com os pacientes diagnosticados com Covid-19 no município.

Além dessas pessoas, outras 118 que chegaram de outros municípios do estado, pela BR-364, estão sendo acompanhadas, 22 de outros estados, e 05 estudantes vindos da Bolívia. Uma dessas pessoas chegou do Amazonas e apresenta sintomas da doença.

Um total de 27 exames já foram realizados. Outros quatro foram enviados para Rio Branco e aguardam o resultado, sendo pessoas dos bairros São José, 25 de Agosto, Remanso e Várzea. A cidade já tem cinco casos confirmados da doença.

A secretária Juliana Pereira informou que foram criadas duas salas de monitoramento. “Não apenas coletamos os dados, mas temos ações após isso. Temos duas salas situacionais, sendo uma de ouvidoria com contatos telefônicos, e temos a sala situacional 2, que monitora os casos suspeitos e os confirmados, destacou.

João Renato Jácome, do Notícias da Hora.