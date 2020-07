Secretaria Estadual de Educação Projeta Retorno do Ano Letivo No Dia 8 de Setembro.

O secretário estadual de educação, Mauro Sérgio disse que, o retorno do ano letivo está programado, para o dia 8 de setembro. Mas adotando todas as medidas de segurança.

Em coletiva realizada no dia 17 de março, no palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli acompanhado da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri e de secretários de estado anunciou a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas. A época, a suspensão foi por 15 dias, como prevenção e combate ao novo coronavirus. No mesmo dia foram confirmados, os três primeiros casos da covid-19 no Acre.

Representantes do governo, das escolas particulares, do ensino superior público e privada tomaram a decisão coletiva. Já se passaram quase quatro meses e o ano letivo continua suspenso. À Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte se prepara, para o retorno das aulas presenciais. À estimativa é de que as escolas voltem a receber os alunos no início de setembro, a depender do cenário de evolução da pandemia no estado. O secretário de educação, Mauro Sérgio Cruz, já definiu até a data, para o retorno das aulas.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento.