Secretaria municipal de obras e (FUNTAC) vistoriam obras na estrada Jarbas Passarinho depois de denúncia

Técnicos da secretaria municipal de obras e da (FUNTAC), vistoriaram as obras de pavimentação da estrada Jarbas Passarinho. A vistoria aconteceu depois que uma moradora denunciou que, o serviço na borda da estrada era de péssima qualidade.

Uma moradora da estrada Jarbas Passarinho gravou o vídeo para denunciar a qualidade do serviço, que está sendo feito na borda da estrada. Ao mesmo, tempo questiona a qualidade do material utilizado, o TSD Tratamento Superficial Duplo, também conhecido como asfalto frio. O engenheiro e coordenador da secretaria municipal de infraestrutura, Leonardo Braga Vieira, disse que o material utilizado é de boa qualidade. Com relação à borda da estrada, que foi questionada pela moradora, o engenheiro tem uma explicação.

O secretário municipal de obras, Edson Rigaud, também foi ao local, para conferir a qualidade do serviço feito pela empresa responsável. Segundo ele, a ordem é fazer fiscalizações minuciosas e constantes em todos os serviços de infraestrutura sob responsabilidade da Seinfra, especialmente nas obras de pavimentação da cidade. Para isso, o município firmou parceria com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC) para a prestação de serviços de controle tecnológico em obras de pavimentação e civis.

O objetivo é que o município seja auxiliado pela instituição no controle de qualidade das obras executadas. Edson Rigaud, disse que a obra só será paga se for aprovada pelos técnicos da (FUNTAC).

