Secretaria Municipal de Saúde Disponibiliza Atendimento Psicológico No Período de Pandemia do Novo Coronavírus.

Além da teleconsulta, atendimento clínico virtual, a prefeitura de Rio Branco esta disponibilizando também, atendimento psicológico, para pessoas nesse período de pandemia e isolamento social.

No mês passado, a prefeitura de Rio Branco garantiu a população, uma nova plataforma de atendimento médico: A teleconsulta. As pessoas que apresentarem qualquer sintoma, não precisam sair de casa para buscar uma consulta ou marcar exames, tudo está sendo feito via telefone. Agora, a secretaria municipal de saúde está ampliando esse atendimento com psicólogos, nessa época de pandemia do novo coronavirus.

Com o isolamento social, muitas pessoas com depressão, ansiedade e estresse ligado ao trabalho estão buscando atendimento médico. Diariamente quatro psicólogos estão atendendo no centro de saúde Barral Y Barral, dois no período da manhã e dois á tarde. Aqui muitos pacientes que passam pelos médicos são encaminhados, para o plantão psicológico. Segundo a coordenadora de regulação, controle e avaliação da Semsa, Sulamita Guedes, mais de 20 pessoas são atendidas por dia no centro de saúde.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento