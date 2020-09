Secretaria municipal de saúde está realizando entrevistas com idosos atendidos pelo SUS

Prefeitura de Rio Branco vai entrevistar idosos atendidos pelo sistema único de saúde, por telefone o objetivo da gestão é monitorar os idosos que já estão cadastrados no sistema da secretaria municipal de saúde.

Idosos de rio branco começaram a receber no final de semana, ligações automáticas para o monitoramento de casos suspeitos e outras informações sobre a covid-19, de acordo com a coordenadora de regulação, controle e avaliação, da secretaria municipal de saúde, Sulamita Guedes, o monitoramento remoto teve início pelo grupo de idosos já cadastrados no sistema da pasta a secretaria entende que essa aproximação vai evitar óbitos das pessoas que estão no grupo de risco.

Os pacientes receberão ligações do número 3216 24 00, e serão questionados sobre sintomas da covid-19 prestes a completar 77 anos, mas ainda em atividade o corredor, Arinauá Leão, ver a medida como positiva.

A partir dos resultados dessas ligações, os profissionais da saúde irão durante a semana fazer um novo contato com as pessoas que demostraram algum risco para a doença ou qualquer outra complicação que for identificada, será atendida, seu Manoel Sena, 63 anos, afirma que toda manifestação em favor da prevenção é bem-vinda.

Dependendo do resultado ou das respostas do paciente ele será atendido em domicílio ou será encaminhado para a unidade de saúde, aos 90anos, dona Maria Ferreira, também conhecida como garota do acre é só elogios a medida.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.