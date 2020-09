Secretaria municipal de saúde já realizou mais de 7 mil consultas psicológicas nesse período de covid-19

Secretária jesuíta arruda afirma que as demandas de saúde triplicaram nesse período de pandemia na área psicológica fora mais de 7 mil atendimentos, o coronavirus tem mexido com o emocional das pessoas.

Com a pandemia em curso, as unidades de saúde passaram a disponibilizar atendimento através da internet, as tele consultas tem sido uma mão na roda para as pessoas que fazem parte dos grupos de risco e que precisam dos serviços médicos.

A secretaria municipal de saúde está ofertando atendimento ambulatorial com consultas nas áreas: médica, nutrição, enfermagem e psicológica, está última tem se constituído na maior demanda da rede pública de saúde a população está apavorada com o quadro do coronavirus e tem buscado com mais efetividade esse serviço foram mais de 7 mil atendimentos de março para cá.

Jesuíta afirma que a pandemia gera desconforto emocional nas pessoas, já são quase 700 pessoas mortas pela covid-19, quem não contraiu a doença conhece alguém que pegou ou que perdeu um ante querido, o objetivo da secretaria é melhorar o emocional desses usuários independente da necessidade.

Reportagem/ Ronaldo Guerra