Secretário de saúde Alisson Bestene afirma que o pico do coronavirus no Acre deve acontecer entre os meses de junho e julho

O governador disse que só vai decretar o lockdown no estado em último caso e se o exército ajudar, mas reconheceu que o cenário não é bom muito por conta da falta de compreensão de parte da população que continua ignorando as recomendações dos infectologistas de se manter em isolamento social e quando tiver que sair de casa adotar as medidas de segurança em relação ao novo coronavirus. O chefe da pasta da saúde do estado Alisson Bestene faz um alerta importante: nos dias o acre deve alcançar o pico da covid – 19.

O estado convocou 153 profissionais da área da saúde do concurso simplificado do ano passado para reforçar o time da saúde que está sobrecarregado, mesmo dobrando plantões e fazendo hora extra, está difícil atender as demandas das unidades de saúde que vem num crescente bem expressiva em decorrência da pandemia. Algumas unidades foram reservadas só para acolher pacientes com sintomas da doença.

Alisson confirmou que embora o sistema de saúde ainda não esteja estrangulado se as pessoas não mudarem o comportamento isso vai acabar acontecendo. O estado está construindo dois hospitais de campanha, um em rio branco ao lado do INTO e outro em Cruzeiro do Sul e não descarta caso seja necessário usar o espaço do Estádio Arena Acreana para montar um terceiro hospital. Segundo ele, a gestão tem se modernizado para dar fluidez a rede pública de saúde.

Reportagem/Ronaldo Guerra