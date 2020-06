Secretário de segurança faz um balanço na queda da violência, mas admite que os conflitos domésticos mais que triplicaram nesse período de pandemia

Paulo Cesar santos ressalta a quantidade de entorpecente apreendido em 2020. Desde novembro do ano passado que a secretaria de segurança vem contabilizando queda nos números da violência, em relação aos homicídios o declínio é de mais de 30%, roubo de veículos a diferença beira os 70%, isso se comparado com o mesmo período da 2.019, porém, dois fatores têm contribuído para essa redução.

Só no primeiro semestre de 2020 já são mais de uma tonelada de entorpecentes apreendidos. Segundo o secretário de segurança, Paulo Cesar Santos, com o fechamento das vias por onde antes a droga era escoada, agora os criminosos da região que sempre exportavam o produto estão importando. O que mostra eficiência na política de segurança, na semana que vem possivelmente haverá a maior queima de entorpecente dos últimos anos.

Os roubos de motocicletas tendo as mulheres como vítimas tem ocorrido com frequência, o secretário afirma que o bandido ver a mulher com menor poder de reação e por isso elas são as vítimas preferidas deles.

O que aumentou nos últimos três meses foram os conflitos no ambiente familiar, a pandemia trouxe à tona um assunto antigo, mas que vem ocupando um espaço cada vez menor nos meios de comunicação, a violência doméstica mais que triplicou de abril para cá.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.