Segurados que já conseguiram agendar perícia médica no INSS terão que fazer tudo novamente

Cerca de dezessete pessoas que estavam com agendamento para perícia médica no INSS em Rio Branco confirmadas para esta segunda-feira voltaram para casa sem atendimento devido, mais uma vez, à ausência de médicos peritos na agência centro

Os profissionais, que deveriam ter voltado ao trabalho segunda-feira da semana passada ainda aguardam a limpeza dos espaços onde irão trabalha. Alegam que a maioria das agências não está no padrão exigido pelo Ministério da Saúde.

O diretor executivo do INSS no Acre, Carlos José de Souza, disse que as pessoas que tiveram a perícia médica cancelada nos últimos dias terão que reiniciar o processo de agendamento online.

“Esses segurados devem acessarem o aplicativo “Meu INSS” ou ir no nosso site e fazer o agendamento novamente conforme as datas futuras ainda disponíveis”, disse. Em entrevista à imprensa local para falar sobre o problema, na manhã desta segunda-feira, o gerente executivo do INSS no Acre voltou a dizer que o órgão não tem muita autoridade sobre os médicos faltosos para fazer eles voltarem ao trabalho.

“Eles são profissionais contratados por outro setor para prestarem serviços ao INSS. Nós não temos como obrigá-los, mas o INSS em todo o Brasil está tomando as providências pelos meios legais para que isso aconteça o mais breve possível”, ressaltou.

Em nota divulgada na imprensa nacional no início da semana passada a categoria dos médicos informou que só volta a realizar o atendimento presencial do INSS, no momento em que todas as agências do órgão tiverem concluído as adequações físicas dos consultórios para o atendimento presencial.