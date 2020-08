Segurança diz que Rio Branco teve redução de 58% em roubos em julho

A Segurança Pública do Acre afirma que vem registrando redução no número de roubos em Rio Branco. Segundo o órgão, somente no mês de julho deste ano, a capital apresentou o menor número deste tipo de crime, com redução de 58%. O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre informou ao portal do governo que a redução é resultado de uma série de ações integradas, provocando queda nos indicadores dos crimes de roubos.

“Existe um trabalho estratégico e integrado das forças de segurança, bem como da inteligência com o objetivo de diminuir cada vez mais esse tipo de modalidade criminosa, não só na capital, mas em todo o estado”, disse Paulo Cézar.