Segurança Pública Lança Ferramenta Para Roubos de Celulares.

O estado do Acre passa a contar com mais uma tecnologia em segurança pública: o Alerta Celular Acre. Trata-se de um sistema desenvolvido pelo Centro Integrado de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, para recuperar aparelhos celulares que foram roubados ou furtados.

O alerta celular, é um sistema desenvolvido pelo centro integrado de inteligência da secretaria de justiça e segurança pública do Acre, e tem como objetivo, reduzir crimes de roubos e furtos que envolvam aparelhos celulares, informando alguns dados pessoais e notificando as autoridades policiais, quando for vítima de roubo ou furto.

De acordo com o programador e tecnólogo em redes de computadores da Sejusp, cabo PM Fábio Paes, o cadastro no site é simples e rápido de fazer. O usuário só precisará inserir dados pessoais e do aparelho celular, informando a marca, modelo, cor e o código IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel, sigla em português usada em aparelhos celulares), para deixar registrado na plataforma.

A ferramenta tem como objetivo reduzir ainda mais o número de roubos e furtos de celulares no estado, bem como a comercialização desses aparelhos frutos desses tipos de crime, destacou o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos.

Para coibir o avanço de celulares roubados e que lojas clandestinas que concertam aparelhos, possam ganhar com esse tipo de ilícito, a secretaria de segurança pública vai fiscalizar os estabelecimentos, em parceria com as prefeituras.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento