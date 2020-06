Seis presos que seriam resgatados do presido Manoel Nery são transferidos para Rio Branco

Seis lideranças de uma organização criminosa que atua na região do Juruá foram transferidas nesta quinta-feira, 18, do Presídio Manoel Nery de Cruzeiro do Sul para uma unidade prisional em Rio Branco.

A informação foi confirmada pelo diretor presidente do Instituto de Administração Penitenciária Arlenilson Cunha.

O comboio com o grupo de detentos deixou a unidade prisional às 5 horas da manhã. O horário de chegada não foi revelado, mas os detentos já estão numa unidade de Rio Branco.

De acordo com informações do IAPEN os presos transferidos seriam os principais alvos de um regaste que ocorreria no domingo, 14, do Presídio Manoel Nery, durante uma fuga em massa.

Além de sigiloso a operação de transferência contou com um forte aparato de segurança. Policiais penais do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOe) e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) foram mobilizados durante a ação.

O plano de fuga em massa do presídio de Cruzeiro do Sul seria executado no inicio desta semana, mas uma ação das forças de segurança do estado frustrou toda ação criminosa. Os dois bandidos que dariam apoio a fuga foram presos e cinco armas de fogo apreendidas.