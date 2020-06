Sem Casa Para Morar Desempregada Se Muda Para Frente Do Deracre.

Uma mulher desempregada levou a filha de 5 anos e todos os pertences para frente do Deracre, onde está morando desde quarta-feira. Ela disse que, há seis anos luta para conseguir uma casa na cidade do povo, mas sempre foi enganada pelas autoridades.

Natanna Ripardo Bezerra é mãe de dois filhos, um de sete e essa menina de apenas cinco anos de idade. Desde a última quarta-feira, ela e a filha ocupam esse espaço na frente do Deracre. Segundo ela, resolveu se mudar para esse local, porque há seis anos, luta para conseguir uma casa na cidade do povo, mas até hoje, não conseguiu o imóvel.

Desempregada e sem saber o que fazer, porque não tem dinheiro para pagar aluguel o jeito foi acampar na frente de um órgão público, para chamar atenção das autoridades. Natanna fez questão de mostrar vários documentos de órgãos que já percorreu em busca de solução para seu problema. Inclusive tem documento até do ministério público federal. Apesar das promessas, Natanna Ripardo continua sem ter onde morar. Ela disse que só sai do local, depois que as autoridades derem conta de sua casa.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento