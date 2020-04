Sem novos resultados de exames, casos de coronavírus no Acre permanecem em 50

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgou o boletim sobre coronavírus no Acre desta terça-feira, 7.

Segundo a publicação oficial não houve aumento no número de casos nas últimas 24 horas. O Acre permanece com 50 casos oficiais, sendo que 5 pessoas estão internadas por causa do coronavírus.

O boletim informa ainda que 36 pessoas se curaram da doença no estado. Outros 63 casos estão em análise.

O exame do idoso que faleceu ontem na UPA ainda não ficou pronto. Portanto, o Acre continua com um único óbito confirmado por causa do vírus.