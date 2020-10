Semana Nacional de Conciliação: pessoas físicas e jurídicas já podem informar intenção de conciliar

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito (Nupemec), iniciou a mobilização para a 14ª Semana Nacional de Conciliação.

Pessoas físicas e jurídicas, que tiverem interesse na inclusão de seus processos nas pautas da campanha, basta acessar aqui, preencher o formulário, selecionando a unidade judiciária que tramita o caso, e informar o desejo de conciliar.

A 14ª Semana Nacional de Conciliação ocorrerá de 30 de novembro a 4 de dezembro em todos os tribunais de justiça. A campanha, idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorre desde 2006, e tem a finalidade de promover a cultura do diálogo entre as partes de um conflito.

O Nupemec do TJAC tem intensificado ações para fortalecer a cultura da conciliação, durante audiências, entre as partes de um processo. A ideia é resolver os conflitos de forma simples e rápida para ambas as partes e, com isso, reduzir a entrada de novos processos na Justiça.