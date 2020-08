SEMSA convoca pessoas de 20 a 49 anos a comparecer nas unidades para se vacinar contra o sarampo

Coordenação de epidemiologia da secretaria municipal de saúde diz que de um público estimado em 100 mil pessoas, só 2 mil, se vacinaram contra o sarampo, todas as coberturas vacinais estão em queda livre.

Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo.

Na próxima segunda feira, dia 31 de agosto, encerra a campanha de vacinação contra o sarampo, a meta da secretaria municipal de saúde era vacinar cerca de 100 mil pessoas de 20 a 49 anos, que formam o público alvo mas para decepção da coordenação de epidemiologia apenas 2 mil procuraram as unidades de saúde para se imunizarem, o medo do contágio do coronavirus derrubou todas as projeções.

Socorro Martins, ressalta que a vacina também chamada de tríplice viral, além do sarampo, imuniza contra rubéola e caxumba a SEMSA continua disponibilizando vacinas contra a influenza h1n1, hepatites A, B, E, e C, coqueluche, febre amarela e uma série de outras doenças, dezenas de enfermidades foram erradicadas no planeta graças as vacinas um método seguro e garantido.

A falta de imunidade no corpo pode favorecer as doenças oportunistas deixa as pessoas vulneráveis, as vacinas têm a função de criar anticorpos e proteger o ser humano dessas enfermidades na realidade foram elaboradas com esse objetivo, mas, isso a população precisa colaborar se proteger e proteger os filhos é um excelente começo.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.