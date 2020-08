SEMSA nega que salas de vacinação estejam funcionando só no período da manhã

Foto: Reprodução

Se tem uma coisa que tem em abundância nas unidades de saúde de rio branco é vacina. A Secretaria Municipal de Saúde está com três campanhas em andamento, contra a influenza h1n1, sarampo e meningite. Aliás, a tríplice viral que combate uma série de doenças apenas 853 pessoas do público alvo formado por jovens de 20 anos a pessoas de 49 haviam se deslocado até o sistema de saúde do município para se imunizarem, a tríplice viral está disponível só até o dia 31 desse mês.

Questionada se as salas de vacinação das unidades de saúde estavam funcionando só pelo período da manhã, Socorro Martins disse ser falsa essa informação. O que aconteceu é que no pico do Novo Coronavírus alguns técnicos contraíram a doença, nas unidades que só tinham um profissional a vacinação foi suspensa, no entanto, isso ocorreu em duas unidades e foi por pouco tempo.

As vacinas contra sarampo e meningite, esta última destinada a crianças e adolescentes, a procura também estagnou e a secretaria nem de longe está conseguindo atingir a meta estipulada pelo ministério da saúde.

Reportagem: Ronaldo Guerra / Alexandre Martins