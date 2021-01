Sena Madureira: MPAC participa de entrega de sala para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência

Representando o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim participou nesta quinta-feira (28) da entrega da Sala de Depoimento Sem Dano, no Fórum Desembargador Vieira Ferreira, em Sena Madureira.

A sala foi inaugurada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, e contou também com a presença da desembargadora Regina Ferrari, coordenadora da CIJ, da juíza-auxiliar da presidência, Andréa Brito, do prefeito do município, Mazim Serafim e do representante do Conselho Tutelar de Sena Madureira, Emerson Souza.

A sala de depoimento sem dano é uma adaptação da sala de audiência convencional, destinada à crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência (física, psicológica ou sexual), e conta com microfones e câmeras, instalados discretamente para gravar o diálogo que a criança tem com um membro da equipe multidisciplinar.

O objetivo é que, por meio de um ambiente adequado com brinquedos e elementos lúdicos, as crianças e adolescentes vítimas possam dar seus depoimentos sobre experiências traumáticas sem reviver a situação.

O presidente do TJAC discorreu sobre a importância das salas para a garantia dos direitos das crianças.

“A inauguração desta sala fornece mais uma ferramenta para melhorar a atividade jurisdicional. Essa é uma sala pequena, simples, mas com uma relevância importante para proteger a criança e o adolescente”, disse o presidente.

O promotor de Justiça Luis Rolim enalteceu a criação da sala. “Nós sabemos o quanto é importante para as crianças prestar o depoimento em um local como esse. Então, dou meus parabéns para a administração do Tribunal por implementar na Comarca de Sena Madureira esse espaço e, principalmente, por se pautar pela proteção social, especialmente das crianças e adolescentes”, destacou Rolim.

* Com informações da Assessoria de Comunicação do TJAC