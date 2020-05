Sena Madureira registra primeira morte por coronavírus nesta terça-feira

No Boletim Epidemiológico parcial emitido nesta terça-feira (19) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), mais seis mortes por coronavírus entraram para a contagem e foram registradas nas últimas 24 horas.

Entre estas mortes, uma delas é de uma moradora de Sena Madureira – município que registrou seu primeiro óbito pela doença.

A vítima é uma mulher idosa, de 67 anos. Ela deu entrada no Pronto-Socorro no dia 16 de maio, falecendo no mesmo dia. Ela era natural de Sena Madureira e tinha problema cardíaco e hipertensão arterial. O boletim geral, com mais informações, deve sair por volta das 16h desta terça-feira.