SENAI está ofertando 23 cursos profissionalizantes de graça nesse período de pandemia

SENAI acre está oferecendo 23 cursos gratuitos a distância para as pessoas se qualificarem nesse período de isolamento social, de acordo com a gerente de educação profissional do SENAI, Geane farias, basta as pessoas entrarem na plataforma da entidade e fazer a inscrição.

Na plataforma virtual do SENAI é possível encontrar mais de 28 áreas de formação industrial, uma chance real de emprego para as pessoas que estão literalmente sem perspectiva de atuar profissionalmente e melhorar a renda familiar, atualmente o órgão está oferecendo 23 cursos de graça nas áreas de mecânica automotiva, elétrica, construção civil, gestão e segurança no trabalho são cursos a distância a custo zero.

Desses 23 cursos um é de eletrotécnico e está disponível na loja virtual do SENAI, mas apenas para a região do vale do Juruá, aliás, esse é pago, mas a um valor irrisório que não pesa no bolso de quem se cadastrar por turno cada curso está disponibilizando 50 vagas com cargas que variam de 200 a 1.200 horas.

A gerente de educação profissional do SENAI, Geane farias, lembra que são ferramentas que vem de encontro na necessidade da população.

As instituições que formam o sistema 0 (S) tem atuado ao longo de mais de 40 anos na formação profissional dos trabalhadores ligados ao setor industrial a reciclagem constante é uma exigência da economia moderna.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.