SERVIDORA DA CAIXA ECONÔMICA TESTA POSITIVO PARA O CORONAVÍRUS

Foto: Reprodução / Internet

Uma servidora da caixa econômica federal foi diagnosticada com o novo Coronavírus. A funcionária é lotada na agência da Estação Experimental, faz atendimento no guichê social e o resultado do diagnostico saiu na terça-feira, 28, à tarde. A moça foi afastada, está em quarentena, assim como todos os demais servidores que tiveram contato com ela, seguido deste fato, a agência não funcionou nesta quarta-feira, 29.

São duas servidoras e um servidor afastados, desde as seis horas da manhã o sindicato anunciava em um carro de som o fechamento da agência. A agência passou por uma desinfecção geral no período da manhã, nem os caixas eletrônicos estavam funcionando. O banco reabre nesta quinta-feira, 30, ofertando todos os serviços, inclusive com a liberação do auxílio emergência, o sindicato dos bancários está preocupado com o avanço da doença entre a categoria.

O sindicato denuncia que se dependesse da superintendência, o banco teria funcionado normalmente. Segundo Audo Rafael, presidente do sindicato dos bancários, foi preciso uma conversa com Brasília para cessar o funcionamento da unidade. Rafael, mais uma vez, solicitou as autoridades da área da saúde urgência nos testes dos servidores do banco, urgência necessária pois um servidor contaminado pode infectar até 300 pessoas.



Reportagem: Ronaldo Guerra / Alex Martins