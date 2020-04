Servidora da Fundhacre é morta a tiros pelo marido no estacionamento do hospital

Folha do Acre

Informações preliminares dão conta que no início da manhã desta segunda-feira, 13, um servidor público, identificado por Sérgio, da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), matou a própria esposa, Sara Araújo de Lima Franco, de 38 anos, com três tiros no peito no estacionamento do hospital.

O crime ocorreu por volta das 8 horas da manhã. A esposa de Sérgio também é servidora pública. As causas da execução ainda não foram reveladas.

De acordo com informações da polícia, a vítima chegava no hospital para mais um dia de trabalho quando foi surpreendida pelo marido e assassinada a tiros.

A Polícia Militar está no local e isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo deve ser levado pelo Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos cabíveis.