Servidores do TJAC recebem capacitação sobre sistema de Recursos Humanos

Foto: Reprodução

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Francisco Djalma, acompanhou o encerramento do treinamento do sistema Thema, módulo de Administração de Recursos Humanos (ADMRH), nesta sexta-feira, 16. O treinamento teve início no dia 5 de outubro.

O desembargador Roberto Barros, diretor da Escola do Poder Judiciário (ESJUD), é quem coordena a implantação do sistema. Também fazem parte da supervisão, a Diretoria de Gestão de Pessoas, Ana Poersch, e a Gerência de Cadastro e Remuneração, Kendra Souza.

Ao todo, são 39 servidores envolvidos na ação e o objetivo é que, após o treinamento, possam fazer a revisão e atualização em mais de 1.600 pastas cadastrais dos servidores do Tribunal de Justiça. Durante a verificação das pastas, serão constatados se todas as informações funcionais dos dois sistemas anteriores que estavam instalados, foram migrados para o novo sistema Thema/ADMRH. A expectativa é finalizar esses procedimentos até o dia 30 de outubro.

O presidente Francisco Djalma, ressaltou que esse é um importante passo do TJAC no sentido de melhorar ainda mais o fluxo de trabalho, se utilizando de ferramentas da tecnologia para o melhoramento da gestão. “Agradeço muito a todos os servidores pelo empenho nessa etapa de trabalho”, reforçou.

Segundo o facilitador da capacitação Fagner Lopes, o treinamento objetiva garantir o lançamento adequado dos dados funcionais dos servidores e magistrados, permitindo uma gestão eficiente dos recursos humanos do TJAC. “Ao final, o sistema possibilitará a modernização Tribunal nesta área, pois haverá a emissão de relatórios céleres e detalhados à Administração, os quais são fundamentais para tomada de decisão. A título exemplificativo, o sistema emitirá relatórios concernentes a férias, licenças-prêmios, espécies de formação e capacitação, afastamentos, banco de talentos e lotação dos servidores”, ressaltou.

A Gerente de Cadastro e Remuneração, Kendra Souza, reforçou que implantação do sistema vai gerar mudança e melhoramento no trabalho. “O que muda é a utilização de um único sistema, uma das melhorias é que o servidor vai poder acessar sua certidão de férias e licença prêmio, que estarão integradas no Portal do Servidor”, comentou.

Fonte: TJ Acre