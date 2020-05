Sesacre informa que número de mortes já chegou a 40 no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu para 40 o número de pessoas que morreram por contaminação pelo novo coronavírus no estado. São duas mortes registradas neste sábado, 9, sendo as vítimas os idosos P. T. R., de 72 anos, e J. C. R., de 83 anos.

Enquanto o primeiro morreu na UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), na manhã de quinta-feira, 7, J. C.R. faleceu na UPA do Segundo Distrito, também na quinta-feira à tarde. Ambos tinham comorbidade, doenças pré-existentes que fazem agravar o estado de saúde.

Neste sábado, 9, a Sesacre registrou mais 158 casos de pessoas infectadas, saltando de 1.177 casos confirmados na sexta-feira, 8, para 1.335 neste sábado.

No estado, até o momento, são 4.768 casos notificados, tendo sido 3.060 casos descartados. Outros 373 seguem aguardando resultado de exame no Centro de Infectologia Charles Mérieux. 366 pessoas obtiveram alta, ou seja, estão curadas da doença.

Confira o boletim na íntegra:

Rio Branco, AC, 9 de maio de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre