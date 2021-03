Sicredi Biomas promove o Dia C em parceria com a OAB Acre

Cooperativa Sicredi Biomas MT AC e AM tem por objetivo ajudar as famílias atingidas pela alagação

A Sicredi Biomas em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB), promovem o “Dia C”, que já faz parte do calendário da Sicredi e significa o “Dia de Cooperar” é uma ação realizada anualmente em que a cooperativa reserva um dia, para contribuir com a sociedade e construir uma ação para melhoria da qualidade de vida.

No Dia C, a Cooperativa leva para a população ações concretas que são desenvolvidas a partir da identificação de uma necessidade local, visando o desenvolvimento socioambiental da comunidade.

Este ano, o Dia C vai ser voltado para ajudar as famílias que foram acometidas pelas enchentes que atingiram o estado do Acre. A parceria com a OAB Acre veio fortalecer a ação do Dia C, com parcerias fortes e instituições sérias, assim tendo ações voltadas a arrecadação de alimentos, foi criada também uma conta para receber doações através do PIX (04.087.953/0001-90).

O Gerente Regional de Desenvolvimento da Sicredi Biomas Uelligton Silva fala da importância dessa ação solidária nesse momento. “Essa é a nossa missão. É estar presente na comunidade, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, faz parte do nosso objetivo como instituição financeira cooperativa, inclusive com parcerias fortes e sustentáveis para que nossa missão seja aplicada em toda sociedade”.

As agências Bosque e Aquiri são pontos de coletas para receber as diversas doações como: Roupas, sapatos, materiais de limpeza e alimentos não perecíveis.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas é uma das 118 cooperativas do Sistema Sicredi – a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Atua há 32 anos nos estados do Mato Grosso e há 4 anos no Acre contabilizando mais de 40 mil associados. Nesses dois estados, a cooperativa tem área de atuação em 38 municípios, com um total de 20 agências. Em breve estará presente também no estado do Amazonas com área de mais 21 municípios.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O Sicredi Centro Norte, que abrange os estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará e Acre e Amazonas tem mais de 500 mil associados, com mais de 199 agências em mais de 152 municípios.