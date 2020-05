Sindicato dos Urbanitários denuncia que dois servidores do DEPASA testaram positivo para o coronavirus possivelmente por falta de epis.

desde o março o sindicato vem cobrando os equipamentos da direção do órgão que não sanou o problema, se os trabalhadores adoecerem o sistema pode entrar em colapso. possivelmente por falta de equipamentos de proteção individual dois servidores do DEPASA testaram positivo para a covid –19. a denúncia foi feita pelo sindicato dos Urbanitários que afirma que desde março vem cobrando os EPIS da direção do órgão.

são servidores da área técnica, o surgimento de novos casos entre os servidores da área operacional pode ter impacto direto no abastecimento de água do estado. se mais agente adoecer o sistema de saneamento pode entrar em colapso por falta de efetivo para operar as bombas e fazer o remanejamento das redes.

Marcelo jucá ressalta que recentemente rio branco passou por um desabastecimento por falta de planejamento, na troca de presidente do DEPASA esqueceram de encomendar produtos químicos e a população sofreu as consequências dessa falha, aliás, a situação em Xapuri está bem complicada.

Reportagem/Ronaldo Guerra