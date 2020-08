Sistema de Teleconsulta do Barral Y Barral Vai Continuar Funcionando Mesmo Com Volta do Atendimento Presencial

Foto: Reprodução

São 20 atendentes, 10 no período da manhã e 10 à tarde. Essas profissionais que trabalham no centro de saúde Barral Y Barral iniciaram o serviço de teleconsultas no dia 18 de maio. De lá até hoje, são quase 40 mil atendimentos. Foi através da teleconsulta, que a prefeitura de Rio Branco continuou atendendo a demanda, mesmo no período de pandemia. Esse é um serviço prestado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem diminuído a demanda de pacientes em toda a rede que conta com mais de 50 unidades. Segundo a coordenadora do centro de saúde Barral Y Barral, Sulamita Guedes, esse trabalho tem feito a deferência nesse período.

Reportagem: Demóstenes Nascimento / Jessé Moreno