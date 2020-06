Só 13% das crianças foram vacinadas contra a gripe em Rio Branco.

Ministério da saúde prorroga campanha de vacinação até o dia 30 desse mês, mas baixa procura entre os públicos alvos preocupa autoridades da saúde municipal.

Mobilização da Campanha Nacional de Vacinação

Entre as crianças só 13% foram vacinadas, ainda no mês passado o ministério da saúde decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 30 de junho. A baixa cobertura em todo país motivou o governo federal a estender a ação aos grupos considerados prioritários, estão nesse grupo profissionais da área da saúde, idosos, crianças de 6 meses a seis anos incompletos, mães que tiveram filhos em até 45 dias, doentes crônicos, transplantados e pessoas com deficiência. Em rio branco a secretaria municipal de saúde só conseguiu vacinar 13% das crianças.

Além desses grupos, a vacina contra a gripe está sendo ofertada a adultos entre 55 a 59 anos, professores, motoristas de ônibus, cobradores, caminhoneiros e profissionais das forças de segurança, entre esses grupos até que a SEMSA teve êxito, no entanto, a população precisa entender que o vírus do H1N1 está circulando na cidade.

A vacina imuniza contra o H1N1,H3N2 e contra a influenza tipo (B), as metas repassada as prefeituras pelo ministério da saúde são diferentes, vai de 90% a 27% dos grupos prioritários. Em rio branco onde mora mais da metade da população do estado a SEMSA está utilizando de todo mecanismo para atrair a população.