Socorro Neri Assina Ordem de Serviço Para Melhorias de Ramais e Anuncia Iluminação Pública Para o Ramal Brindeiro.

A prefeita Socorro Neri assinou ordem de serviço para iniciar as obras de recuperação de mais 50 quilômetros de ramais, na Regional do Segundo Distrito e anunciou iluminação pública, para o Ramal do Brindeiro.

As maquinas estão trabalhando a todo vapor, para aproveitar ao máximo, o período de estiagem e recuperar os ramais que fazem parte do cinturão verde de Rio Branco. Onde se contra a maior parte da agricultura familiar, responsável pelo abastecimento dos mercados e feiras livres em vários bairros da capital acreana. A Prefeita Socorro Neri tranquilizou a comunidade, quando anunciou que o município está finalizando os procedimentos burocráticos, para a implantação da iluminação pública na mesma região. De acordo com Socorro Neri, são serviços de fundamental importância, para quem mora no campo e que vão possibilitar o escoamento da produção, além de dar trafegabilidade com dignidade, para essas pessoas que produzem e ajudam no desenvolvimento de Rio Branco.

A Prefeitura está investindo R$ 5 milhões, recursos próprios na melhoria de ramais este ano, sendo no lote 3, o total de R$ 1 milhão. A recuperação inclui piçarramento em pontos críticos, saída d’água, limpeza da camada vegetal e regularização de subleito. A obra será executada pela empresa Adinn Construção e Recuperação Eireli, vencedora da licitação do terceiro lote, que compreende os ramais: Brindeiro, Braz, Cacau, Zezé, São José e outros. Vai beneficiar milhares de famílias que dependem dessas vias em condições satisfatórias de infraestrutura para escoamento da produção regional.

Reportagem/Demóstenes Nascimento