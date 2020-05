Socorro Neri diz que objetivo do rodízio de veículos em Rio Branco não é arrecadar

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri disse, em entrevista a uma emissora de TV local na manhã desta sexta-feira (15), que ficaria “muito feliz” se a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) não arrecadasse multas durante o rodízio de veículos.

“Não queremos recolher dinheiro da população. A ideia é apenas que as pessoas compreendam a importância de ficar em casa durante a pandemia de coronavírus. Mas precisamos fiscalizar porque é necessário juízo. O momento é gravíssimo”, alertou.

O rodízio começa na segunda-feira (18) em toda a capital. Veículos de placa com final par só poderão circular em dias pares. Já os de placa com final ímpar devem deixar a garagem somente em dias ímpares. Quem desrespeitar a medida, que tem validade até o dia 31 de maio, pagará multa de R$ 130 e perderá quatro pontos na carteira. Trabalhadores de serviços essenciais estão isentos de penalidade.

A prefeitura espera que os 14 dias de rodízio possam frear a rápida disseminação do coronavírus na cidade, reduzindo a tendência de subida acentuada da curva de contaminação e, assim, evitando mortes.

A gestora orienta que as pessoas fiquem em casa. Para quem tem carro e precisa sair, ela pede que deixe para fazê-lo conforme as regras do rodízio, ao invés de utilizar o transporte coletivo, que é um ponto de aglomeração e possível contaminação.