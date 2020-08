SP: prefeito de Sena leva esposa deputada para tratar Covid e é internado às pressas com 39% dos rins funcionando

Ao fazer uma bateria de exames em São Paulo, na última quarta-feira, o prefeito do município de Sena Madureira, Mazinho Sarafim (MDB) descobriu que estava com apenas 39% do rins funcionando e teve que se internar, imediatamente.

Desde então ele se encontra em observação médica no hospital Beneficiência Portuguesa, na capital Paulista, onde a esposa, deputada estadual acreana Meire Sarafim (MDB), também trata de complicações causadas pela covid-19.

A informação sobre a hospitalização do prefeito do terceiro maior município acreano foi confirmada por sua assessoria de imprensa na manhã desta sexta – feira (14/08) em nota divulgada nas duas rádios da cidade.

Até então a população local vinha sendo informada de que o prefeito estava ausente porque acompanhava a esposa no tratamento da covid fora do Estado.

A assessoria de imprensa não adiantou muitos detalhes do quadro clínico atual do prefeito.

O comentário nos bastidores, da própria prefeitura, é que ele teria contraído a Covid antes da esposa e desenvolvido sequelas que só foram descobertas agora.

