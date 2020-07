Subindo novamente, Boletim Sesacre desta quarta-feira, 29, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia 234 novos casos de contaminação por coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 29. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 19.132 para 19.366.

Até o momento, o Acre registra 46.596 notificações, das quais 26.223 foram descartadas. Outras 1.007 amostras seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta da doença é de 13.872, enquanto 158 pessoas seguem hospitalizadas.

A Sesacre informa que os resultados de RT-PCR contidos neste boletim são somente de amostras analisadas pelo Lacen, uma vez que o Laboratório Charles Mérieux aguarda a chegada de novos kits para exames (reagentes), que chegariam nesta quarta-feira, 29, o que não ocorreu. A nova previsão é que o material chegue ao estado nesta quinta-feira, 30.

Informa, ainda, que mais 10 mortes foram registradas no Acre, de 5 pessoas do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 38 e 88 anos, sendo 5 de Rio Branco, 1 de Plácido de Castro, 1 de Acrelândia, 1 de Assis Brasil, 1 de Feijó e 1 de Rodrigues Alves, fazendo com que o total de óbitos suba de 500 para 510, em todo o estado.

Os óbitos do sexo masculino são:

R.N.S.P., de 38 anos. Morador de Feijó, deu entrada no dia 12 de julho, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu no dia 14.

P.A., de 51 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 10 de junho, na UPA do Segundo Distrito, e faleceu no dia 12 de de junho.

A.A.S., de 59 anos. Morador de Acrelândia, deu entrada no dia 22 de julho, no Hospital Santa Juliana, e faleceu no último sábado, 25.

T.M.S., de 68 anos. Morador de Rodrigues Alves, deu entrada no dia 13 de julho, no Hospital do Juruá, e faleceu nesta terça-feira, 28.

H.T.A., de 88 anos. Morador de Assis Brasil, deu entrada no dia 6 de julho, no Hospital Santa Juliana, e faleceu no dia 22 de julho.

Os óbitos do sexo feminino são:

D.S.G., de 50 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 20 de maio, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 10 de junho.

M.R.P.V., de 62 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 19 de junho, no Into-AC, e faleceu nesta terça-feira, 28.

M.B.C.V., de 65 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 9 de junho, no Into-AC, e faleceu no dia 12 de junho.

A.G.M.R.S., de 70 anos. Moradora de Plácido de Castro, deu entrada no dia 18 de julho, no Into-AC, e faleceu nesta terça-feira, 28.

I.A.S., de 81 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 11 de junho, na UPA do Segundo Distrito, e faleceu no mesmo dia.

Rio Branco, AC, 29 de julho de 2020

