Superintendente da RBTRANS é sabatinada na câmara.

Por meio de requerimento da vereadora Lene Petecão (PSD), a superintendente da RBTRANS Sawana Carvalho participou da sessão online que debateu sobre o transporte público de Rio Branco.

Entre as pontuações feitas pelos parlamentares estavam a abertura de editais para novas concessões, retorno integral da frota, intensificar a fiscalização em relação aos clandestinos, exigir das empresas uma postura diferenciada na questão da higienização dos coletivos e do terminal urbano e o cumprimento dos horários das rotas, a participação a participação de sawana carvalho na ação remota ocorreu através de requerimento da vereadora Lene Petecão PSD.

Sawana Carvalho disse que hoje já são 62 ônibus circulando na cidade com horários definidos com mais de 600 viagens e que quando o comitê acre sem covid se reunir e mudar para a fase verde, a frota volta a operar com 100% da sua capacidade.

Lene que está como presidente interina da câmara já que Antônio Morais, continua internado com coronavirus, ressalta que prestar um serviço de qualidade é obrigação das empresas, tem que cuidar bem dos usuários e dos trabalhadores também.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.