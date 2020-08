Suspeito de integrar facção morre durante Operação Policial em Santa Rosa do Purus

Foto: Reprodução

Uma operação policial, realizada neste sábado, 15, em Santa Rosa do Purus acabou na morte de um suspeito de integrar organização criminosa.

A ação, que envolveu as policiais civil, militar e federal tinha como foco prender, por força de um mandado de prisão preventiva, o ex-presidiário Francisco Horácio Thaumaturgo de 32 anos.

A chácara, onde ele estava no ramal do lixão, zona rural da cidade, foi cercado pelos agentes de segurança.

Segundo informações da polícia o suspeito disse que não iria se entregar e se os policiais entrassem ir atirar.

Horácio tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas ao receber voz de prisão atirou contra os policiais. A equipe revidou.

O suspeito foi baleado na região tórax.

Ele foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado para o hospital de Santa Rosa. Mas devido à gravidade do ferimento precisou ser transferido para Rio Branco.

Horácio Thaumaturgo morreu assim que embarcou no avião que o transportaria para Rio Branco.