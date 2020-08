T.R.E incentiva voluntários à trabalharem nas eleições 2020

Tribunal regional eleitoral está incentivando as pessoas e se apresentarem voluntariamente para trabalharem como mesárias nas eleições desse ano, O T.R.E vai utilizar 7 mil mesários no pleito de 2020.

Começou na última terça feira, o prazo para que os juízes eleitorais de cada cidade nomeiem os mesários e os membros das mesas receptoras de votos e justificativas, bem como os eleitores que atuarão no apoio logístico dos locais de votação das eleições municipais de 2020. O T.R.E está incentivando as pessoas a aderirem ao voluntariado que será um grande gesto nesse período de pandemia.

O acre tem cerca de 560 mil eleitores na eleição passada a justiça eleitoral utilizou 10 mil mesários, mas, por meio de um estudo as autoridades chegaram à conclusão que era possível fazer mais com menos em virtude das ferramentas que estão à disposição do eleitor, no entanto, a convocação dos mesários já começou.

Esse ano a justiça eleitoral mandou confeccionar camisetas com cores variadas que ao longo da campanha a população vai poder diferenciar o significado de cada cor a preta é de autoridade, a marrom dos servidores, amarela apoio logístico e a branca que não estava no mostruário dos mesários, no verso tem as informações de como o eleitor deve votar utilizando o e-título e o número da justiça eleitoral.

Jonatas carvalho fala como o T.R.E está se posicionando em relação aos mesários que fazem parte do grupo de risco. O Acre tem 1.700 mesas receptoras de voto, lembrando que em decorrência da covide-19 as eleições vão acontecer entre os dias 15 e 29 de novembro (1º e 2º turnos) a justiça eleitoral está tomando todos os cuidados necessários para proteger o contingente envolvido nas eleições.

Reportagem/ Ronaldo guerra.