Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó lideram em focos de queimadas

Os gráficos produzidos pela secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) demonstram o acumulado de focos de queimadas no estado do Acre. Os dados foram captados entre o dia 1° de janeiro e 23 de julho.

Neste período, foram registrados 298 focos de queimadas, segundo dados do satélite AQUATarde, um dos que fornecem os dados usados pela Sema ao estado do Acre.

Os municípios de Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó foram os que apresentaram o maior número de focos acumulados no período. Já quando se analisam os dados de todos os outros satélites, houve registro de 1.721 focos de queimadas no Acre este ano.