Em contagem regressiva para ser inaugurado tem início a pintura do shopping popular, o investimento de r$ 23 milhões de reais vai acomodar mais de 430 camelôs que hoje trabalham sem nenhuma estrutura no centro da cidade

Na semana passada a prefeitura por meio do comitê de transparência fez a apresentação oficial aos vereadores sobre os avanços das obras, identidade visual e da terceirização da gestão do shopping popular. Esse é o maior empreendimento já realizado pelo município, com 91% concluído, o poder público está em contagem regressiva para inaugurar o espaço, orçado em r$ 23 milhões de reais não foi fácil reiniciar as obras novamente.

Na última sexta feira os operários iniciaram a pintura do shopping que aos poucos começa a ganhar cara nova, serão ofertadas 432 boxes aos camelôs, o comércio popular vai ocupar 97% do espaço, o restante será disponibilizado para a instalação de lanchonete, restaurante, banco, farmácia, burgueria e casa lotérica. Uma cooperativa de crédito e uma grande rede de farmácias solicitaram salas, a prefeitura também instalar uma espécie de CAC para o empreendedor, o secretário de infraestrutura, Edson Rigaud, aposta na solidez do empreendimento.

Um ponto que gerou muita polêmica nessa obra foi a terceirização da gestão, os comentários foram diversos diziam que os camelôs iriam trabalhar para a empresa e que a prefeitura não iria intervir. O secretário ressalta que a situação é exatamente o contrário a empresa é que vai trabalhar para dar vasão as demandas dos camelôs a proposta é fazer o equipamento funcionar com qualidade e agilidade.

Reportagem/ Ronaldo Guerra