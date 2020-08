Terror na noite: Frentistas são trotados durante assalto a um posto de combustíveis no Bujari

Dois frentistas e uma mulher gravida viveram momentos de pânico e intenso terror durante um assalto a um posto de combustíveis, localizado no município do Bujari. Foi a segunda vez, em menos de 20 dias, que a empresa foi alvo de criminosos, a ação criminosa foi marcada pela violência contra as vítimas.

Esta foi a segunda vez, em 20 dias, que este posto de combustíveis, localizado no Bujari foi alvo de criminosas. O assalto, ocorreu as 9:20 da noite da última segunda-feira. Um vídeo mostra, quando os três bandidos chegam em duas motocicletas, em outro vídeo é possível ver quando o frentista é rendido. Os bandidos que estavam de capacetes entraram no escritório da empresa e tentaram arrombar o cofre.

Em todas as imagens que já estão e poder da polícia, e possível ver o exato momento, o funcionário é levado como refém. As câmeras não mostram, mas o frentista foi agredido. As marcas da violência estão nas costas e nas mãos, mas, o pior ainda estava por vir, o marido da jovem, agredido com diversas coronhadas na cabeça, também desmaiou, O drama das vítimas só terminou por volta das 10 horas da noite. A casa foi toda revirada e as marcas das agressões ficaram espalhas no quarto.

Os bandidos roubaram a moto de um frentista, o telefone, o relógio e 360 reais, além de 761 reais do caixa da empresa. As vítimas afirmam que os bens materiais não têm a menor importância se comparados com os momentos de pânico e terror, que os dois pais de família viveram nas mãos dos criminosos. Ambos já pensam em abandonar o emprego, por conta da insegurança que predomina no município do Bujari.

Reportagem/ Ecimairo Carvalho