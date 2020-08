Tesouro municipal registra queda na arrecadação de impostos em 2020

Secretária de finanças da capital afirma que o tesouro municipal teve uma queda bem impactante na arrecadação de tributos, mas com uma política austera está sendo possível realizar investimentos na cidade.

Aliar as contas públicas e fazer investimentos na cidade no auge dessa pandemia, tem sido um desafio para a prefeitura de rio branco, ainda mais que houve queda bem elevada na arrecadação dos principais tributos do município, mas, com o implemento de uma política austera a gestão tem atendido as demandas.

As principais fontes de arrecadação do tesouro municipal são: FPM – fundo de participação do município, ICMS – imposto sobre circulação de mercadorias e serviços , ISS – imposto sobre serviço, IPTU – imposto predial territorial urbano e tem ainda os impostos pagos pelas escolas particulares e universidades que tem um impacto considerável na soma geral, praticamente todos esses tributos tiveram baixa a SEFIN está convocando os contribuintes com débitos pendentes que por meio remoto se organizem para negociar as dívidas que a prefeitura está aberta ao diálogo.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.