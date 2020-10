TJAC ilumina prédio de rosa em campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama

Foto: Reprodução

O prédio do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) está iluminado por luzes rosa. A cor que as estruturas angulares e imponentes adquiriram é para dar um recado importante: é preciso prevenir o câncer de mama. As organizações médicas são unanimes ao afirmar que o diagnóstico precoce aumentam as chances de sucesso no tratamento da doença.

Por esse motivo e aderindo a mobilização mundial chamada de Outubro Rosa, o Judiciário do Acre também busca conscientizar sobre o câncer de mama. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, estima-se mais de 66 mil novos casos da doença apareçam neste ano e, somente em 2018, 17.763 mulheres morreram devido a esse tipo de câncer.

“A informação pode ajudar a salvar vidas”, anuncia cartilha “Câncer de mama: vamos falar sobre isso?”, desenvolvida pelo INCA. Por isso, é essencial dialogar e promover ações que estimulem o cuidado com a saúde.

Então, siga uma rotina regular de acompanhamento médico. É recomendado que mulheres entre 50 e 69 anos de idade façam o exame da mamografia regularmente. Mas, se você identificou alguma alteração suspeita na mama procure auxílio junto as unidades de saúde.

Fonte: TJ Acre