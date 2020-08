Trabalhadores dos correios continuam em greve

Em greve há 10 dias, trabalhadores dos correios se mobilizam para manter seus direitos trabalhistas, contra a privatização e a precarização dos serviços da empresa, segundo Susy Cristiny, a precarização dos serviços é manobra do governo federal para privatizar os correios

Em greve desde a semana passada, os trabalhadores dos correios continuam mobilizados no sentido de mostrar para a população que o sucateamento da empresa e a precarização dos serviços, é manobra do governo federal para privatizar o órgão que vem definhando desde a gestão do ex presidente lula, uma das empresas mais antigas do país, se tornou nos últimos anos antro de corrupção e em queda livre quando se trata de eficiência, é essa realidade que os trabalhadores lutam para dar visibilidade e manter a população ao seu lado.

Um boneco simboliza bem o sentimento da categoria, como se não bastasse os riscos a que são submetidos diariamente como assaltos, exposição ao sol que pode provocar um câncer de pele e a covid – 19, eles tiveram 79 cláusulas cortadas do acordo coletivo que haviam assinado no ano passado direitos constitucionais como licença maternidade e auxilio creche caíram pela metade essas vantagens foram cortadas com o aval do tribunal superior do trabalho.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.