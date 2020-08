TRE-AC Faz Simulado Nacional de Votação Eletrônica.

Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre está fazendo um simulado nacional de votação eletrônica. O evento teve duração de quatro dias.

O setor de tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Acre realiza um trabalho criterioso, com as urnas eletrônicas. Trata-se do simulado nacional de votação eletrônica, exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral, antes das eleições municipais. Na capital acreana foram selecionadas 108 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano, para serem submetidas ao teste, que obedece um roteiro que demora em média 6 horas, para garantir o bom funcionamento da urna no dia da eleição.

A única mudança que vai acontecer nas eleições de novembro, para escolha de vereador e prefeito é a não identificação biométrica, por causa da pandemia do novo coronavirus.

Segundo o diretor geral do Tribunal Regional Eleitoral, Jonhatas Santos, o TSE está estudando o alongamento da votação. De acordo com informações do coordenador de eleições, Keith Wiliam o TRE tem disponível 2.400 urnas, sendo que 1.716 estão operantes, para serem usadas pelos eleitores.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento