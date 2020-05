Três acidentes causados por explosões de botijas de gás deixam Corpo de Bombeiros em estado de alerta

Foto: Alexandre Martins

Dos quatro incêndios registrados no final de semana, dias 09 e 10 de maio, três tiveram o vazamento de gás como causa principal. Esse fato chamou a atenção do comando do Corpo de Bombeiros que estuda a possibilidade de realizar palestras on-line sobre os cuidados que as donas de casa devem ter em relação a manutenção dos fogões, mangueiras e reguladores ou relógios, como muitos preferem chamar. Tanto os relógios como as mangueiras têm prazo de validade.

Os acidentes envolvendo vazamento de gás só perdem para os das redes elétricas domésticas que é maioria. De acordo com o oficial do Corpo de Bombeiros, Major Cláudio Falcão, vários desses acidentes podem ser evitados com cuidados simples, os fornos dos fogões também precisam passar por manutenção regular. O mesmo procedimento deve ocorrer com os acendedores. É importante observar a cor das chamas, elas são um indicativo de como o aparelho está funcionando

Major Cláudio Falcão / Foto: Alexandre Martins

Só em Rio Branco, segundo levantamento do Corpo de Bombeiros, foram registrados 80 incêndios no primeiro quadrimestre de 2.020.

Reportagem: Ronaldo Guerra / Alexandre Martins