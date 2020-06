Tribunal de Justiça do Acre lança campanha sinal vermelho de combate a violência contra a mulher

Com isolamento social a violência contra a mulher no Acre aumentou 300% e o número de denúncia teve uma queda significativa. Para ajudar essas mulheres o tribunal de justiça do Acre lançou a campanha sinal vermelho.

O X na mão ou em um pedaço de papel e o sinal que uma mulher agredida vai apresentar ao atendente de farmácia para que ele possa conseguir ajuda de forma discreta e segura.

As farmácias foram escolhidas pois pelo momento de pandemia que estamos vivendo, elas continuam abertas. A campanha foi pensada apenas para o período de pandemia, mais o TJ acre já está pensando em ampliar. O ministério público e OAB acre também aderiram à campanha.

Reportagem/ Simone Oliveira